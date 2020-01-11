Меган Маркл начала озвучивать мультфильмы студии Disney

Герцогиня Сассекская Меган Маркл заключила контракт со студией Disney. Об этом сообщает The Times.

Согласно условиям договора, герцогиня будет озвучивать персонажей мультфильмов. По информации издания, сделка была совершена еще перед Рождеством, в чем принца Гарри и его супругу уже упрекнули высокопоставленные члены королевской семьи.

Известно, что первая запись с участием Маркл также была сделана в прошлом году. Отмечается, что вырученные средства будут перечисляться на счета благотворительной организации «Слоны без границ» (Elephants Without Borders), занимающейся сохранением дикой природы и защитой животных от браконьеров.

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10 января сообщалось, что Маркл начала вести переговоры о коллаборации с люксовыми модными брендами. «Меган имеет связи в фэшн-индустрии, и многие ведущие лейблы хотели бы с ней сотрудничать. Прямо сейчас она активно общается с Givenchy. Стоимость некоторых их сделок может достигать миллионов фунтов», — пояснил источник.

Принц Гарри и Меган Маркл объявили в Instagram-аккаунте, что отказываются от звания членов королевской семьи 8 января. Пара отметила, что планирует стать полностью финансово независимой, однако продолжит поддерживать королеву и «выполнять долг перед Королевой и Содружеством». Жить герцог и герцогиня Сассекские собираются в Великобритании и в США.

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