Стал известен будущий источник дохода покинувшей королевскую семью Меган Маркл

Герцогиня Сассекская Меган Маркл начала вести переговоры о коллаборации с люксовыми модными брендами вскоре после отказа от королевских привилегий. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на близкий к семье источник.

Таким образом, журналистам стало известно, что будущим источником дохода Маркл могут стать совместные проекты с крупными компаниями, такими как Givenchy.

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«Меган имеет связи в фэшн-индустрии, и многие ведущие лейблы хотели бы с ней сотрудничать. Прямо сейчас она активно общается с Givenchy. Стоимость некоторых их сделок может достигать миллионов фунтов», — пояснил источник.

8 января принц Гарри и Меган Маркл объявили в Instagram-аккаунте, что отказываются от звания членов королевской семьи. Пара отметила, что планирует стать полностью финансово независимой, однако продолжит поддерживать королеву и «выполнять долг перед Королевой и Содружеством». Жить герцог и герцогиня Сассекские собираются и в Великобритании, и в США.