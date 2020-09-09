Меган Маркл нацелилась на «Оскар»

Меган Маркл мечтает получить премию «Оскар», сообщает Daily Mail со ссылкой на друга герцогини Сассекской.

Отмечается, что Маркл поставила себе такую цель еще в семь лет. Она надеется, что сделка с Netflix приблизит ее к исполнению мечты.

«Оскар — это все, чего Меган когда-либо хотела. Она репетировала свою благодарственную речь перед зеркалом с расческой, когда ей было семь лет. Она также тренировалась делать подпись для раздачи автографов», — рассказал собеседник издания.

Ранее сообщалось о том, что герцог Сассекский принц Гарри и его супруга герцогиня Сассекская Меган Маркл договорились о сотрудничестве с Netflix. Согласно условиям контракта, продюсерская компания Гарри и Меган будет в течение нескольких лет снимать для видеосервиса документальные и художественные фильмы и сериалы, а также программы для детей. Финансирование производства обеспечит Netflix. Детали сделки не разглашаются.

В январе Маркл заключила контракт со студией Disney на озвучивание персонажей из мультфильмов. Вырученные средства будут перечисляться на счета благотворительной организации, занимающейся сохранением дикой природы и защитой животных от браконьеров.