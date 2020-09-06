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Принц Гарри утаил от Елизаветы II сделку с Netflix

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Фото: Reuters

Принц Гарри утаил от королевы Великобритании Елизаветы II сделку с популярным видеосервисом Netflix. Об этом сообщает Marie Claire.

Отмечается, что Елизавета II не одобряет подобное сотрудничество. Она узнала о соглашении между герцогами Сассекскими и стриминговым видеосервисом из новостей. «Королева знает своего внука Гарри, и понимает, что у нее нет шансов отговорить его и Меган [Маркл] от этой сделки», — сказал источник издания.

Ранее сообщалось о том, что герцог Сассекский принц Гарри и его супруга герцогиня Сассекская Меган Маркл договорились о сотрудничестве с Netflix. Согласно условиям контракта, продюсерская компания Гарри и Меган будет в течение нескольких лет снимать для видеосервиса документальные и художественные фильмы и сериалы, а также программы для детей. Финансирование производства обеспечит Netflix. Детали сделки не разглашаются.

С 1 апреля принц Гарри и Меган Маркл перестали исполнять обязанности членов британской королевской семьи. Чтобы получить право переехать в США, работать и заниматься предпринимательской деятельностью, им пришлось отказаться от обращения «Ваше королевское высочество», государственного финансирования и торговой марки Sussex Royal.

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