Меган Маркл и принц Гарри покажут свою реальную жизнь

Герцоги Сассекские снимутся в документальном фильме для видеосервиса Netflix и покажут свою реальную жизнь. Об этом газете The Sun сообщили источники, приближенные к королевской паре.

«Это будет изысканно. Они хотят, чтобы люди смогли заглянуть в их жизни, — утверждает анонимный собеседник. — Вероятно, они мечтали снимать фильмы, освещающие проблемы экологии и бедности, но Netflix явно хочет хлеба и зрелищ». Отмечается, что съемки продлятся три месяца.

В основном документальный фильм будет об их филантропии, а не о том, чем они занимаются за закрытыми дверями. Однако шоу все равно будет удивительным. Меган надеется, что зрители увидят ее настоящую Анонимный источник

В середине сентября стало известно, что принц Уильям крайне возмутился, когда узнал, что его брат принц Гарри будет сотрудничать с Netflix. Гнев объясняется тем, что именно Netflix выпускает сериал «Корона», посвященный правлению королевы Елизаветы II.

С 1 апреля принц Гарри с Меган Маркл перестали исполнять обязанности членов королевской семьи. Чтобы получить право переехать в США, работать и заниматься предпринимательской деятельностью, им пришлось отказаться от обращения «Ваше королевское высочество», государственного финансирования и торговой марки Sussex Royal.

В сентябре Гарри и Меган договорились о съемке фильмов и сериалов для Netflix. Еще одним источником дохода четы стали публичные выступления, за которые им платят огромные гонорары.