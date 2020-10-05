Раскрыт секретный план Елизаветы II для Меган Маркл и принца Гарри

Британский историк и биограф Роберт Лейси раскрыл в новой книге «Битва братьев: Уильям и Гарри — дружба и вражда» секретный план Елизаветы II для принца Гарри и его жены Меган Маркл. Об этом сообщает Daily Mirror.

В книге, описывающей непростые отношения принца Гарри с его братом Уильямом, говорится, что королева планировала отправить герцогов Сассекских в Южно-Африканскую Республику. По словам Лейси, Елизавета хотела, чтобы в 2019 году принц Гарри и Маркл переехали на несколько лет в город Йоханнесбург.

Елизавета II знала, что герцоги Сассекские устали от королевских обязательств и вспышек фотокамер. В 1949 году она на два года переехала на Мальту, чтобы справиться с подобными чувствами и насладиться «обычной жизнью», пока принц Филипп проходил военно-морскую службу на Средиземном море.

Меган Маркл и принц Гарри также задумывались о временном переезде в ЮАР, где зародились их отношения. Там пара должна была заниматься благотворительностью и прославлять Великобританию.

1 апреля принц Гарри и Меган Маркл официально покинули британскую королевскую семью. Чтобы получить право переехать в США, работать и заниматься предпринимательской деятельностью, им пришлось отказаться от обращения «Ваше королевское высочество», государственного финансирования и торговой марки Sussex Royal.

С начала июля пара живет в особняке стоимостью 15 миллионов долларов в округе Санта-Барбара, штат Калифорния. Они перебрались туда из Лос-Анджелеса, так как принц Гарри возненавидел этот город из-за толп туристов и папарацци.