Гарри и Меган захотели вернуться в Великобританию к королеве и принцу Филиппу

Принц Гарри и его супруга Меган Маркл захотели на Рождество вернуться в Великобританию, чтобы их сын Арчи повидался с прабабушкой и прадедушкой — британской королевой Елизаветой II и ее мужем принцем Филиппом. Об этом сообщает Daily Express.

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«Они стремятся провести время с семьей Гарри, и чтобы Арчи увиделся со своей прабабушкой и особенно прадедушкой», — утверждает источник издания Vanity Fair. По его словам, у королевской семьи множество традиций, связанных с праздниками, которые очень нравились Гарри и Меган.

Гарри, Меган и их сын Арчи уехали в Канаду в декабре 2019 года. В начале года Гарри и Меган несколько раз побывали в Великобритании, однако в марте поездки прекратились из-за пандемии новой коронавирусной инфекции. Арчи провел за границей весь год и встретил свой первый день рождения в США. Сейчас ему год и четыре месяца.

Королеве Елизавете II 94 года, а ее мужу принцу Филиппу — 99 лет. И он, и она входят в возрастную группу, для которой коронавирус особенно опасен. В марте сообщалось, что принц Гарри уговаривал бабушку принимать особые меры предосторожности, чтобы не заразиться.

Придворные полагают, что сентябрьское обращение Гарри и Меган к жителям США затруднит восстановление отношений с королевской семьей и возвращение пары в Великобританию.