Британская королева оседлала пони за месяц до 91-го дня рождения

Британская королева Елизавета II прокатилась на пони по берегу реки Темза в городе Виндзор. Об этом сообщает издание The Daily Telegraph.

В понедельник, 6 марта, 90-летнюю королеву заметили верхом на вороном пони возле Виндзорского замка. Ее сопровождал главный конюх замка Терри Пендри, едущий следом на другой лошадке.

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The Daily Telegraph отмечает, что несмотря на почтенный возраст и недавнюю болезнь, во время верховой прогулки Елизавета II казалась совершенно здоровой.

Елизавета Александра Мария Виндзор родилась 21 апреля 1926 года и взошла на престол в 1953 году. Она провела на троне дольше всех ныне живущих монархов мира. Кроме того, ей удалось побить рекорд по продолжительности правления в Великобритании, поставленный королевой Викторией.