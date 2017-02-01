Неизвестные обстреляли лебедей британской королевы

Неизвестные обстреляли лебедей королевы Великобритании Елизаветы II, живущих в реке Темза возле резиденции британских монархов в городе Виндзор. Об этом в среду, 1 февраля, сообщает издание Daily Mail.

Пострадали 12 птиц. Ветеринарам пришлось усыпить двух жертв нападения, получивших особенно тяжелые ранения. Злоумышленники были вооружены пневматическим ружьем и рогаткой. Они целились по головам и шеям лебедей.

Жертвами первой атаки, которая произошла 24 января, стали четыре птицы. Шарик от подшипника раздробил череп молодого лебедя, остальные лишились глаза. Спустя четыре дня нападение повторилось. Пострадавших лебедей доставили в ветеринарную больницу, но врачи не смогли спасти одного из них.

Полиция и местные жители пытаются разыскать виновных. На берегу Темзы возле Виндзорского замка установлены таблички, предупреждающие о проведении полицейской операции.

В октябре 2016 года сообщалось о смерти корги Елизаветы II. У королевы остались еще три собаки.