Принц Гарри и Меган Маркл подали в суд из-за съемки сына с дронов

Принц Гарри и его жена Меган Маркл подали иск из-за вторжения в их частную жизнь. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на заявление адвокатов супругов.

Отмечается, что они подали в суд после того, как неизвестные якобы использовали дроны для съемки их 14-месячного сына Арчи. Квадрокоптеры запускались в небо не менее трех раз в день и могли делать свои облеты и ранним утром, и поздним вечером, доставляя беспокойство соседям и нарушая сон малыша.

В иске указывается, что некоторые репортеры уже прорезали дыры в ограждении вокруг дома, чтобы сделать снимки. Семья пыталась это игнорировать, но недавний инцидент с дронами стал «последней каплей для любого родителя».

Гарри и Меган также утверждают, что кто-то продавал фотографии Арчи, ложно утверждая, что они были сделаны во время недавней публичной прогулки. Однако Арчи не был на публике с тех пор, как семья приехала в США.

С 1 апреля принц Гарри и Меган Маркл перестали исполнять обязанности членов британской королевской семьи. Чтобы получить право переехать в США, работать и заниматься предпринимательской деятельностью, им пришлось отказаться от обращения «Ваше королевское высочество», государственного финансирования и торговой марки Sussex Royal. В конце апреля Маркл рассказала друзьям об истинной причине отказа от королевский привилегий и переезда в США. Отмечалось, что она не выдержала травли со стороны британской желтой прессы.