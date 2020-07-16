Принц Гарри и Меган Маркл задумались о втором ребенке

Принц Гарри и его супруга, герцогиня Сассекская Меган Маркл, задумались о втором ребенке. На это указывают комментарии людей, близких к британской королевской семье, пишет Daily Express.

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«Они определенно хотят еще одного ребенка, — приводит издание слова королевского инсайдера. — Меган говорила о том, что у нее будет двое детей». Источник журнала People утверждает, что супруги упоминали о желании завести троих детей еще после рождения первенца в мае 2019 года.

«Думаю, у Меган скоро снова будет ребенок», — признался в октябре 2019 года бывший дворецкий принцессы Дианы Пол Буррел (Paul Burrell). Судя по всему, герцогиня Сассекская не передумала завести второго ребенка и после переезда в США. По словам одной из ее знакомых, в апреле Меган в шутку заметила, что, помимо собак, ее годовалому сыну нужен еще один маленький дружок.

6 мая 2019 года у принца Гарри и его супруги Меган Маркл родился первенец. Ребенка назвали Арчи Харрисоном Маунтбаттен-Виндзором. Он занял седьмое место в очереди на британский престол после деда — принца Чарльза, дяди — принца Уильяма, его детей — принца Джорджа, принцессы Шарлотты и принца Луи, и отца — принца Гарри.

С 1 апреля принц Гарри и Меган Маркл перестали исполнять обязанности членов британской королевской семьи. Чтобы получить право переехать в США, работать и заниматься предпринимательской деятельностью, им пришлось отказаться от обращения «Ваше королевское высочество», государственного финансирования и торговой марки Sussex Royal. В ближайшие 12 месяцев они смогут рассчитывать на помощь принца Чарльза, который будет оплачивать расходы сына и невестки из личных средств.