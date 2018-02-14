Британскую королеву заподозрили в порче воздуха в карете с султаном Бахрейна

Бывший лакей Елизаветы II Пол Буррел (Paul Burrell) рассказал о неловкой ситуации, в которую однажды попала британская королева. Об этом сообщает Daily Mail.

Буррел описал курьезный случай, который произошел во время встречи Елизаветы II и ее супруга, принца Филиппа с султаном Бахрейна. По его словам, все трое ехали в карете и беседовали. «Вообразите картину: я сижу здесь, люди поют "Боже, храни королеву", рядом со мной королева и принц Филипп, — вспоминает он. – И тут внезапно одна из лошадей со страшным шумом пускает ветры».

Неприятный запах мгновенно заполнил карету c королевскими особами. Буррел утверждает, что Елизавета II наклонилась к мужу и поинтересовалась: «Как считаешь, мне следует что-нибудь сказать?» Филипп ответил: «Да, скажи». Королева повернулась к султану Бахрейна, прикоснулась к его колену и произнесла: «Я ужасно извиняюсь за этот отвратительный звук». «Ничего страшного, ваше величество, — ответил султан. — Я думал, это была одна из лошадей!»

Пол Буррел с 1976 года служил лакеем королевы Елизаветы II, а затем стал дворецким принцессы Дианы и оставался в этой должности до ее гибели в 1997 году. Книга воспоминаний, которую он издал в 2003 году, стала международным бестселлером.

Елизавета Александра Мария Виндзор родилась 21 апреля 1926 года и взошла на престол в 1953 году. Она пребывает на троне дольше всех ныне живущих монархов мира. Кроме того, ей удалось побить рекорд по продолжительности правления в Великобритании, поставленный королевой Викторией.

Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подпишись!