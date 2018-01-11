Елизавета II выгнала официального поставщика нижнего белья за болтливость

Британская королева лишила официального статуса поставщика королевского двора бренд нижнего белья Rigby & Peller, сообщает Daily Mail.

Марка обладала этим статусом на протяжении 57 лет. Причиной монаршей немилости стал тот факт, что 82-летняя бывшая владелица бренда Джун Кентон (June Kenton) написала книгу о своей работе с королевой. В частности, Кентон описала, каким образом проходили примерки нижнего белья Елизаветой II и о том, что при этом присутствовали корги, домашние питомцы королевы.

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Также в книге были изложены интимные детали и предпочтения в нижнем белье вдовствующей королевы (матери Елизаветы II), принцессы Маргарет (ее сестры) и королевской невестки принцессы Дианы.

Мемуары были опубликованы в 2016 году. Кентон и ее муж приобрели марку Rigby & Peller в 1982 году за 20 тысяч фунтов стерлингов (около 30 тысяч долларов по нынешнему курсу), а в 2011 году предпринимательница продала бренд за 8 миллионов фунтов (около 11 миллионов долларов) бельгийской компании Van de Velde.

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