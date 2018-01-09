Британский модельер показала модель с флагом Евросоюза на заду

Британский модельер Вивьен Вествуд представила свою новую коллекцию сезона осень-зима 2018-2019 на Неделе мужской моды в Лондоне, сообщает The Guardian.

По словам дизайнера, она, как и прежде, вдохновлялась войной, экологическим активизмом и политикой. Так, одна из моделей позировала в ярко-желтой блузе-тунике с флагом Евросоюза: древко флага было зажато между бедер манекенщицы. Кроме желтой блузы, в коллекции Вествуд представлены красные кюлоты, свободные пальто с поясом, вещи из тартана (шерсти в клетку). Модельер также использовала особый оттенок розового — так называемый Mountbatten pink, серо-розовый тон, предложенный адмиралом лордом Маунтбеттеном для камуфляжной окраски военных судов во время Второй мировой войны.

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В 2018 году Вивьен Вествуд отказалась от участия в Неделе моды в Лондоне с традиционным дефиле и заменила реальный показ на 45-секундную цифровую презентацию. Фотографии и видеоролики весенней коллекции 2018 года были представлены 8 января. «Традиционному показу мы предпочли цифровой, чтобы вам было удобнее рассматривать вещи и чтобы вы полюбили их так же, как мы», — сообщила Вествуд, анонсируя ролик.

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