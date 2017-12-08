Елизавета II выбрала странный образ для встречи с африканцами

Британская королева Елизавета II надела для приема нигерийского посла и его супруги необычный наряд: платье цвета бордо с принтом в виде цветов, сообщает The Telegraph.

Такой выбор костюма монарх, предпочитающая однотонные платья, сделала в соответствии с этикетом, поскольку посол и его жена пришли на официальный прием в своей национальной одежде такого же оттенка с белыми полосами и геометрическим орнаментом.

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К платью Елизавета II надела черные туфли на невысоком каблуке, также у нее была классическая черная сумка с короткой ручкой для ношения на локте — любимый фасон королевы.

Ранее сообщалось, что невеста внука Елизаветы II — американская актриса Меган Маркл — впервые вышла к журналистам в этом качестве в сопровождении своего жениха. Она была одета в пальто канадского бренда Line. Будущая жена принца Гарри выбором одежды подчеркивает свое небританское происхождение и намерена выбрать для свадьбы подвенечное платье американской марки, например Oscar de la Renta.