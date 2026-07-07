Украинский мэр предрек массированные удары по западу страны

Марцинкив: ВС РФ усилят обстрелы Западной Украины осенью

Российские войска могут усилить обстрелы Западной Украины осенью 2026 года. Об этом заявил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив, его слова в свеом Telegram-канале опубликовало издание «Страна.ua».

«То, что происходит в Киеве, может повториться в Ивано-Франковске», — сказал он, призывая усилить противовоздушную оборону в городе.

В ночь на 6 июля Киев подвергся массированной атаке российских войск. По оценке мэра украинской столицы Виталия Кличко, удар был самым массовым за время конфликта.

До этого массированный удар по Украине был нанесен в ночь на 2 июля. В Минобороны России рассказали, что военные объекты были атакованы с помощью высокоточных ракет воздушного, наземного и морского базирования.