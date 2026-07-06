Кличко вновь пожаловался на самый массированный удар по Киеву

Кличко вновь заявил о самом массированном ударе по Киеву

Мэр Киева Виталий Кличко вновь назвал атаку на украинскую столицу в ночь на 6 июля самой массированной. Об этом сообщает ТАСС.

«Самая массированная атака <…> на столицу», — говорится в сообщении.

В ночь на 6 июля военкор Юрий Котенок сообщил, что ВС РФ нанесли массированный удар по столице Украины беспилотниками «Герань». Целями стали Киевская ГЭС в Вышгороде, объекты на юге, а также в районах Бучи и Ирпеня.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что даже Виталий Кличко смог понять масштабы удара возмездия Вооруженных сил (ВС) России по Украине.

До этого в ночь на 2 июля армия России нанесла массированный удар по Украине. В Минобороны подчеркнули, что военные объекты были атакованы с помощью высокоточных ракет воздушного, наземного и морского базирования.