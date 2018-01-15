Елизавета II рассказала об опасностях ношения короны

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Королева Великобритании Елизавета II рассказала в интервью BBC о том, как правильно носить корону и какой вред она может причинить здоровью. Отрывок из ролика опубликован на сайте телеканала.

По ее словам, корона настолько тяжелая, что нельзя опускать голову, пока она на вас надета. «Вам нельзя смотреть вниз, чтобы прочитать текст во время обращений. Он должен быть чуть выше уровня глаз, потому что если опустить голову, сломается шея», — объяснила королева.

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