Внучка королевы оконфузилась из-за кроссовок

Внучку британской королевы Елизаветы II раскритиковали за ненадлежащий внешний вид. Об этом сообщает Daily Mail.
Издание отмечает, что дочь принца Йоркского Эндрю, 29-летняя принцесса Беатрис явилась на рождественскую службу в церкви фамильного королевского поместья Сандрингам в скейтерских кроссовках черного цвета на белой подошве. Это является грубым нарушением принятого при британском королевском дворе дресс-кода. Согласно протоколу на церковных службах женщины должны присутствовать в платьях и пальто, шляпке или ином соответствующем случаю головном уборе и формальной обуви на каблуке.
Сама королева Елизавета II прибыла в церковь в ярко-оранжевом классическом однобортном пальто с погончиками. На ней также были украшенная цветами шляпа в тон пальто и классические туфли-лоферы с пряжками.
Ранее сообщалось, что актриса Меган Маркл, невеста британского принца Гарри, надела на свою первую рождественскую службу в этом качестве пальто верблюжьего цвета канадского бренда Sentaler и шляпку цвета охры. Цена пальто составляет около 1000 долларов. Жена принца Уильяма герцогиня Кембриджская Кейт предпочла клетчатое пальто итальянского бренда Miu Miu (вторая линия дома Prada) за 3000 долларов.