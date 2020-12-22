Принц Уильям отчаялся спасти принца Гарри

Принц Уильям устал спасать репутацию принца Гарри, утверждает пишущий о жизни британской королевской семьи колумнист из газеты The Sun Дэн Вуттон (Dan Wootton). На его высказывание обратил внимание портал Express.co.uk.

Вуттон выступил в ток-шоу The Royal Beat, в котором приглашенные эксперты обсуждают монаршую семью. Журналист заявил, что герцог Кембриджский отчаялся и больше не в силах помогать брату выпутываться из сложных ситуаций, в которые он попадает из-за неосмотрительного поведения.

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«Он годами пытался присматривать за Гарри, а сейчас, как мне кажется, он чувствует, что уже ничего не может предпринять, — считает Вуттон. — Он делал все возможное, чтобы защитить Гарри. Это продолжалось в течение долгих-долгих лет». Эксперт заявил, что многие проступки герцога Сассекского оставались незамеченными, поскольку его брат Уильям всегда приходил на помощь.

Автор книг о королевской семье Кэти Николл (Katie Nicholl) добавила, что братья уже никогда не будут так близки, как раньше. Она также отметила, что прошло девять месяцев после ухода принца Гарри и его жены Меган Маркл из королевской семьи, и с тех пор отношения между братьями улучшились.

«Я знаю, что они поддерживают связь, они разговаривают. Я знаю, что Гарри отправлял кучу подарков детям герцога Кембриджского. И в праздники они созвонятся и будут болтать в Zoom», — утверждает Николл.

С 1 апреля принц Гарри с Меган Маркл перестали исполнять обязанности членов королевской семьи. Чтобы получить право переехать в США, работать и заниматься предпринимательской деятельностью, им пришлось отказаться от обращения «Ваше королевское высочество», государственного финансирования и торговой марки Sussex Royal.