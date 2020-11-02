Назван единственный способ помирить принца Гарри и принца Уильяма

Главный редактор журнала Majesty, посвященного жизни британской королевской семьи, Ингрид Сьюард (Ingrid Seward) заявила, что принц Гарри и принц Уильям смогут восстановить былые дружеские отношения только если расстанутся с женами. Ее мнением поделилось издание Daily Mail.

Опираясь на свои источники, Сьюард опасается, что братья уже никогда не помирятся, так как решение принца Гарри и его жены покинуть королевскую семью нанесло непоправимый удар их отношениям. Тем не менее, следившая за отношениями членов монаршей династии десятилетиями, главный редактор допустила, что существует условие, при котором все станет так же, как и прежде.

«Мне кажется, что только если что-то случится с герцогиней Кэтрин или Меган, мальчики снова будут вместе. Но пока с ними их леди и их семьи... Только ужасная трагедия могла бы их объединить, иначе их отношения ничего не исправит, я так думаю», — заявила Сьюард. Она оговорилась, что это ее личная точка зрения.

Также Сьюард добавила, что Меган Маркл своим поведением нанесла огромное оскорбление принцу 99-летнему Филиппу, мужу королевы Елизаветы II, который изначально очень хорошо относился к избраннице внука. Их роднило ощущение, что они чужаки в королевской семье.

Ранее она уже говорила, что принц Филипп разочарован внуком принцем Гарри, который оставил королевский долг, родину и все, что для него дорого, чтобы жить в Америке как «эгоцентричная знаменитость». Герцог Эдинбургский не понимает, что именно подтолкнуло его внука к переезду. «Филиппу казалось, что у Гарри и Меган было абсолютно все: прекрасный дом, здоровый сын и уникальная возможность помогать миру с помощью благотворительности. Человеку, который всю жизнь старался поступать правильно, кажется, что его внук отказался от своих обязанностей ради замужества с разведенной американкой, как это сделал Эдуард VIII», — утверждает Сьюард.