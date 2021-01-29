Писательница рассказала о шутках британской королевы

Писательница Салли Беделл Смит (Sally Bedell Smith) рассказала о чувстве юмора британской королевы и шутках, которые та отпускает в кругу семьи. Об этом сообщает издание Daily Mail.

По словам эксперта, Елизавета II любит и умеет посмеяться над собой. Она упоминает случай на вечеринке после свадьбы принца Чарльза и принцессы Дианы в 1981 году. Когда королева заметила, что ее показывают по телевизору, то показала на экран и объявила: «О, вот и мое лицо мисс Пигги!» (мисс Пигги — развязная свинья, владеющая карате, которая участвовала в «Маппет-шоу» — прим. «Ленты.ру»).

Другой случай произошел в 2012 году, когда Елизавета II готовилась к своему бриллиантовому юбилею. Во время фотосъемки она в шутку принялась подражать профессиональным моделям и вставать в разнообразные позы. Фотограф и портниха, ставшие свидетелями этого представления, не могли поверить своим глазам.

Елизавета Александра Мария Виндзор родилась 21 апреля 1926 года и взошла на престол в 1953 году. Она пребывает на троне дольше всех ныне живущих монархов мира. Кроме того, ей удалось побить рекорд по продолжительности правления в Великобритании, поставленный королевой Викторией.