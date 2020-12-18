Том Круз арендовал бывшее жилье британской королевы

Голливудский актер Том Круз арендовал в лондонском отеле Corinthia, здание которого представляет собой двухэтажный пентхаус, роскошные апартаменты, которые раньше принадлежали британской королеве Елизавете II. Круз поселился в этом месте на время съемок фильма «Миссия: невыполнима 7». Об этом сообщает The Sun.

Материалы по теме Едим дома Вид на море, дыра в стене и куклы Барби: как выглядят самые современные кухни планеты? Как теперь жить Дом-тюрьма, море зелени и реновация: лучшее жилье новой эпохи

По информации издания, временное жилье актера находится в доме на улице Даунинг-стрит, откуда открывается вид на реку Темзу и известное колесо обозрения «Лондонский Глаз». Как отметили журналисты, за месяц проживания в апартаментах Круз заплатил 335 тысяч фунтов стерлингов (более 33 миллионов рублей).

В апартаментах актера находятся четыре спальни, три гостиные с окнами от пола до потолка, четыре покрытые мрамором ванные комнаты и просторная терраса на крыше. Интерьер комнат выполнен в светлых тонах с акцентами в виде коричневого пола и дивана фисташкового цвета. Круз также может воспользоваться бассейном и SPA-центром в отеле.

Ранее в декабре Том Круз обматерил членов съемочной группы фильма, так как заметил, что некоторые из них нарушили правила социального дистанцирования на площадке. Запись брани актера появилась в сети. Возмущенный поведением коллег Круз заявил, что все участники съемочного процесса должны соблюдать предписания, чтобы не ставить индустрию под угрозу.

Если вы стали свидетелем интересного события или у вас есть история для отдела «Дом», напишите на этот адрес: dom@lenta-co.ru