Том Круз попал в аварию на съемках «Миссия невыполнима-7»

Американский актер Том Круз попал в аварию, пытаясь выполнить трюк на съемках седьмой части фильма «Миссия: невыполнима». Об этом сообщает The Mirror.

По сценарию, актер, предпочитающий по возможности не пользоваться услугами каскадеров и самостоятельно выполнять трюки на съемках, должен был перелететь на мотоцикле с одной крыши здания на другую, однако ему не удалось. Во время разгона транспортное средство стало тормозить и не смогло долететь до крыши. Круз был застрахован и не пострадал в результате инцидента. Однако мотоцикл стоимостью два миллиона фунтов стерлингов сгорел.

«Миссия: невыполнима 7» режиссера Кристофера Маккуорри появится на экранах 18 ноября 2021 года.

В августе 2017 года Круз получил травму на съемках шестой части фильма «Миссия: невыполнима» в Лондоне. Он должен был перепрыгнуть со строительных лесов на крышу соседнего дома, но не долетел и ударился о стену здания. Он самостоятельно сумел забраться на крышу с помощью страховочных тросов. Позднее его увели со съемочной площадки.

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