Актриса раскрыла правду о разводе Николь Кидман и «манипулятора» Тома Круза

Американская актриса, писательница и активистка Леа Ремини раскрыла правду о разводе Николь Кидман и Тома Круза. Об этом сообщает Us Weekly.

Артистка назвала Круза манипулятором, который в течение многих лет пытался выстроить образ хорошего парня. «Было время, когда Том был порядочным и добросердечным человеком, но теперь превратился в Дэвида Мицкевича (духовный лидер саентологической религии — прим. «Ленты.ру») и полностью посвятил себя миссии "очистить" планету и превратить 80 процентов населения Земли в саентологов», — отметила Ремини.

По ее словам, представитель Церкви саентологии Томми Дэвис способствовал разрыву Круза с Кидман. Причиной послужило то, что актриса стала отходить от их веры.

В 2019 году сообщалось, что Том Круз прервал общение со своей дочерью от Кэти Холмс Сури из-за того, что является саентологом. Как рассказала бывшая последовательница саентологической церкви Саманта Доминго, артисту запрещено поддерживать контакт с девочкой, так как она не является представительницей данного религиозного движения.

С 1990 по 2001 год Кидман и Круз состояли в браке. У пары двое детей — Коннер и Изабелла Джейн.