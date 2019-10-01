Том Круз прогулялся по киевскому метро и встретился с Зеленским

Видео: Анна Зущик / YouTube

Голливудского актера Тома Круза заметили в киевском метро. Об этом сообщает ТСН.ua.

Уточняется, что 30 сентября примерно в 21:30 артист находился на станции «Золотые ворота». Его сопровождала охрана, а также ближайший советник украинского президента Владимира Зеленского Андрей Ермак. Окружение знаменитости запрещало снимать его, однако очевидцы все равно смогли сделать несколько фото и видео, а затем опубликовать их в социальных сетях.

В своем Facebook-аккаунте Зеленский опубликовал совместные фотографии со звездой и поблагодарил актера за приятную беседу. «Пригласил его в Украину, чтобы он воочию увидел, сколько в нашей невероятной стране интересных локаций для создания кино: современные урбанистические пейзажи, старый город, остатки советского прошлого, тихие и уютные поселки, фантастические живописные пейзажи», — пояснил украинский лидер.

В июле стало известно, что Том Круз, который является одним из наиболее известных последователей сайентологической церкви, по религиозным причинам перестал общаться со своей дочерью Сури, рожденной в браке с Кети Холмс. Последний раз актера видели вместе с ребенком в 2013 году.

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