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В сеть слили запись матерящегося на съемочную группу «Миссия: невыполнима» Круза

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The Sun / YouTube

Голливудский актер Том Круз обматерил членов съемочной группы фильма «Миссия: невыполнима 7», нарушивших правила социального дистанцирования на площадке в Великобритании. Запись его брани слили в сеть, ее опубликовал таблоид The Sun на своем YouTube-канале.

«Мы создаем тысячи рабочих мест, вы, ****** [черти]! Я не хочу видеть это снова! Еще раз увижу — вы ***** [с концами] отсюда исчезните!» — пообещал Круз.

Распекая подчиненных, Круз признался, что вечерами постоянно общается с киностудиями, страховыми компаниями и кинопродюсерами. «Мы — золотой стандарт! Голливуд сейчас продолжает снимать фильмы из-за нас! Потому что они там верят в то, что мы делаем!» — отметил актер.

«Никаких извинений! Вы можете сказать это людям, которые свои ****** [чертовы] дома теряют, потому что киноиндустрия не работает. Это им еды на стол не положит, за образование не заплатит!» — добавил актер.

В подписи к публикации указано, что Круз, который выступает ведущим актером и главным продюсером франшизы «Миссия: невыполнима», разразился бранью перед 50 членами съемочной группы.

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