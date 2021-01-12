Найден шанс для примирения враждующих принцев Гарри и Уильяма

Эксперты по британской королевской семье усмотрели в грядущем открытии памятника принцессе Дианы шанс для налаживания отношений между принцами Уильямом и Гарри. Об этом пишет издание Daily Express.

Братья заказали памятник в 2017 году, еще до начала вражды между ними. Его планируют установить в июле этого года, когда принцессе Диане исполнилось бы 60 лет. Ожидается, что на церемонии перед лондонским домом Дианы будут присутствовать и принц Уильям, и его брат Гарри.

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По мнению королевского комментатора Ричарда Фитцуильямса (Richard Fitzwilliams), принцы постараются забыть о разногласиях. «Думаю, отношения между ними были очень натянутыми, когда Гарри и Меган отказались от полномочий, — считает он. — Можно не сомневаться, что они приложат все усилия для того, чтобы на публике казаться исключительно дружелюбными».

Бывший королевский редактор газеты The Sun Чарли Рэй (Charlie Rae) сомневается, что полное примирение возможно. Он объясняет это тем, что в прошлом принц Уильям рассчитывал на поддержку принца Гарри, когда станет королем. Ссора разрушила его надежды. «Не думаю, что натянутые отношения между братьями так просто исправить, — полагает Рэй. — Они могут смягчиться, но никогда не станут лучше».

Ранее сообщалось, что разлад между братьями произошел, когда принц Гарри и его жена Меган Маркл отказались от полномочий старших членов королевской семьи. Принцу Уильяму не понравилось, что младший брат не посоветовался с семьей. Также его возмутило то, что Гарри сообщил о своих планах в сети, не согласовав это с королевой Елизаветой II.

Принц Гарри и Меган Маркл перестали исполнять обязанности членов британской королевской семьи с 1 апреля 2020 года. Чтобы получить право переехать в США, работать и заниматься предпринимательской деятельностью, им пришлось отказаться от обращения «Ваше королевское высочество», госфинансирования и торговой марки Sussex Royal. После заключения договора с видеосервисом Netflix Гарри и Меган достигли финансовой независимости от королевской семьи.

Принцесса Диана была матерью принцев Гарри и Уильяма. Она погибла в автокатастрофе ночью 31 августа 1997 года в Париже, когда Mercedes, в котором она ехала с миллиардером Доди Аль-Файедом, врезался в стену туннеля.