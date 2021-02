Меган Маркл выиграла суд

Герцогиня Сассекская выиграла суд против британского таблоида The Mail on Sunday, который незаконно обнародовал ее личное письмо отцу. Об этом сообщает газета Daily Mirror.

Меган Маркл засудила таблоид и его издателя Associated Newspapers за публикацию серии статей, в которых частично упоминалось написанное в августе 2018 года ее послание отцу. Принц Гарри утверждал, что журналисты вырвали фразы из контекста, чтобы манипулировать мнением читателей. После двух лет судебных разбирательств герцогиня Сассекская доказала свою правоту и выиграла иск о неприкосновенности частной жизни.

Я благодарна судьям за то, что они заставили Associated Newspapers и The Mail on Sunday ответить за свои незаконные и бесчеловечные методы работы. Они долго использовали эту тактику, оставаясь безнаказанными. Для таких изданий это игра. Но для меня и многих других — это настоящая жизнь, настоящие отношения и реальные проблемы Меган Маркл герцогиня Сассекская

Маркл подчеркнула, что миру нужны надежные, проверенные и качественные новости. При этом она отметила, что The Mail on Sunday и их партнерские издания публикуют материалы совершенно иного уровня. «Я разделяю эту победу с каждым из вас, поскольку мы все заслуживаем справедливости и правды, и мы все заслуживаем лучшего», — напомнила Маркл. Она поблагодарила за помощь в суде мужа принца Гарри, мать и команду специалистов.

Меган Маркл подала в суд на The Mail on Sunday в октябре 2019 года. В июле герцогиня проиграла первый раунд судебного разбирательства. После этого ей также пришлось оплатить издержки издателя The Mail on Sunday — около 68 тысяч фунтов стерлингов. Во втором раунде Маркл вновь потерпела поражение. Высокий суд Лондона обязал герцогиню Сассекскую оплатить не только собственные судебные издержки, составившие 139 тысяч фунтов стерлингов, но и издержки ее оппонента, потратившего 39 тысяч фунтов стерлингов.

С 1 апреля 2020 года принц Гарри и Меган Маркл перестали исполнять обязанности членов британской королевской семьи. Чтобы получить право переехать в США, работать и заниматься предпринимательской деятельностью, им пришлось отказаться от обращения «Ваше Королевское Высочество», государственного финансирования и торговой марки Sussex Royal. В конце апреля Маркл рассказала друзьям об истинной причине отказа от королевский привилегий и переезда в США. Отмечалось, что она не выдержала травли со стороны британской желтой прессы.