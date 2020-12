Принц Гарри подал в суд на газету из-за клеветы

Принц Гарри подал в суд на британский таблоид The Mail on Sunday и его издателя Associated Newspapers из-за клеветы. Об этом сообщает The Guardian.

Документы были направлены в Верховный суд юристами принца и его cупруги Меган Маркл 27 ноября. Отмечается, что подробности дела будут обнародованы в ближайшие недели.

По данным издания, иск связан со статьей, которую газета The Mail on Sunday опубликовала в октябре 2020 года. В материале утверждалось, что герцог Сассекский не смог поддерживать связь с Королевской морской пехотой после того, как он официально отказался от королевских обязанностей.

В октябре 2019 года Меган Маркл подала в суд на The Mail on Sunday за публикацию своих писем. В июле Маркл проиграла первый раунд судебного разбирательства. После этого ей также пришлось оплатить издержки издателя The Mail on Sunday — около 68 тысяч фунтов стерлингов (6,8 миллионов рублей). Во втором раунде Маркл вновь потерпела поражение. Высокий суд Лондона обязал герцогиню Сассекскую оплатить не только собственные судебные издержки, составившие 139 тысяч фунтов стерлингов (14 миллионов рублей), но и издержки ее оппонента, потратившего 39 тысяч фунтов стерлингов (четыре миллиона рублей).

С 1 апреля принц Гарри и Меган Маркл перестали исполнять обязанности членов британской королевской семьи. Чтобы получить право переехать в США, работать и заниматься предпринимательской деятельностью, им пришлось отказаться от обращения «Ваше королевское высочество», государственного финансирования и торговой марки Sussex Royal. В конце апреля Маркл рассказала друзьям об истинной причине отказа от королевский привилегий и переезда в США. Отмечалось, что она не выдержала травли со стороны британской желтой прессы.

