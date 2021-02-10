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Раскрыта причина отказа Меган Маркл от встречи с королевой

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Принц Гарри и Меган Маркл
Принц Гарри и Меган Маркл
Фото: Malala Fund / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Омид Скоби, один из авторов книги «Обретая свободу», рассказывающей историю брака принца Гарри и Меган Маркл, раскрыл истинную причину, по которой Меган может отказаться от летней поездки в Великобританию по приглашению британской королевы Елизаветы II. Об этом сообщает еженедельник «Ок!».

Скоби утверждает, что отказ связан с ограничениями на путешествия из-за пандемии COVID-19. По его словам, из-за них Меган вряд ли смогла бы взять с собой маленького ребенка, а ехать без него она не хочет. «В данный момент получается, что Гарри проще поехать одному, — объясняет он. — Но Меган совершенно не хотела оскорбить королевскую семью. Если бы не пандемия, она бы тоже поехала».

Скоби предположил, что Меган Маркл найдет другой способ поздравить королеву и напомнил, что герцогиня славится своими вдумчивыми подарками: например, во время первой встречи с Кейт Миддлтон она подарила той блокнот в кожаной обложке. «Я уверен, что Меган пришлет королеве на день рождения потрясающий букет и позаботится, чтобы Арчи помог ей с открыткой», — предположил он.

Ранее газета Daily Mail сообщила со ссылкой на собственный источник, что Меган Маркл не будет сопровождать мужа во время поездки, а останется в Соединенных Штатах. Утверждалось, что такой поступок продиктован личными и практическими причинами. Гарри и Меган были приглашены на церемонию Выноса знамени — военный парад в честь дня рождения королевы, который пройдет 12 июня. Кроме того, в случае приезда они смогли бы принять участие в праздновании 100-летия принца Филиппа, который отмечают 10 июня и в открытии памятника принцессе Диане 1 июля.

Принц Гарри и Меган Маркл перестали исполнять обязанности членов британской королевской семьи с 1 апреля 2020 года. Чтобы получить право переехать в США, работать и заниматься предпринимательской деятельностью, им пришлось отказаться от обращения «Ваше королевское высочество», госфинансирования и торговой марки Sussex Royal. После заключения договора с видеосервисом Netflix Гарри и Меган достигли финансовой независимости от королевской семьи.

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