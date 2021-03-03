Меган Маркл обвинила придворных в клевете в ответ на обвинения в травле

Меган Маркл заявила, что стала жертвой клеветнической кампании королевских придворных после того, как в британской прессе появилось сообщение, что она плохо относилась к своим помощницам. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Во вторник, 2 марта, в газете The Times появилась публикация, где приводились отрывки из электронного письма Джейсона Кнауфа, который ранее работал пресс-секретарем у принца Гарри и Меган Маркл. В послании, датированном октябрем 2018 года, он жаловался, что герцогиня Сассекская издевается над своими сотрудницами.

Я глубоко обеспокоен тем, что герцогиня затравила и вынудила уволиться двух персональных помощников за прошлый год. Ее отношение к X было абсолютно неприемлемым. Такое ощущение, что она не намерена останавливаться. Она травит Y и пытается подорвать ее уверенность в себе. Мы получаем жалобу за жалобой от людей, которые замечают ее непозволительное поведение по отношению к Y Джейсон Кнауф Бывший пресс-секретарь Меган Маркл и принца Гарри

Более того, Кнауф рассказал, что принц Гарри якобы умолял его не подвергать огласке эту информацию. Юристы шестого наследника престола отвергают эти данные.

Меган Маркл через своих юристов заявила, что Букингемский дворец использует The Times, чтобы «распространять лживый рассказ, основанный на недостоверной информации». Она считает, что публикацию отрывков из старого письма приурочили к выходу интервью, в котором она и ее супруг рассказали Опре Уинфри «всю правду» об их жизни во дворце и решении покинуть Великобританию. Интервью должно выйти в понедельник, 8 марта, на канале CBS.

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Адвокаты герцогини Сассексой добавили, что она была «крайне огорчена нападками, так как сама была объектом травли и посвящает себя поддержке тех, кто прошел через подобный опыт, испытал боль и получил психологическую травму».

Ранее Меган Маркл выиграла суд против британского таблоида The Mail on Sunday, который незаконно обнародовал ее личное письмо отцу. Принц Гарри утверждал, что журналисты вырвали фразы из контекста, чтобы манипулировать мнением читателей. Супруги принципиально не общаются с британской прессой, так как считают, что журналисты выполняют свою работу некачественно. В интервью телеведущему Джеймсу Кордену принц Гарри и вовсе заявил, что причиной их переезда в США стала травля в британских таблоидах.