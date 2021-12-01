Трамп обвинил Меган Маркл в непорядочности

Бывший президент США Дональд Трамп раскрыл свое отношение к супруге британского принца Гарри американке Меган Маркл. Она поступила неуважительно по отношению к королевской семье, раскрыв подробности об жизни Букингемского дворца, заявил экс-лидер в эфире телеканала GB News.

Трамп подчеркнул, что не является поклонником Маркл и никогда им не был с первого дня. В интервью бывшему лидеру Партии Brexit Найджелу Фаражу экс-президент США заявил, что «принца Гарри ужасно используют и однажды он пожалеет об этом».

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Кроме того, Трамп обвинил Маркл в неуважении и непорядочности по отношению к британской королевской семье. Супруга принца Гарри спровоцировала «разрушение отношений принца Гарри с его семьей, что причиняет боль» королеве Елизавете II.

«Я думаю, что она ведет себя очень неуважительно по отношению к королевской семье и, что более важно, к самой королеве», — подчеркнул Трамп.

Однако экс-президент США назвал британскую королеву «великой женщиной и исторической личностью». Трамп встречался с ней дважды (в 2018 и 2019 годах) в ходе своих государственных визитов в Лондон.

Меган Маркл сделала ряд сенсационных заявлений о британской королевской семьи в интервью американской телеведущей Опре Уинфри на телеканале CBS. В нем герцогиня Сассекская призналась, что семья принца Гарри беспокоилась о цвете кожи их детей. Однако она не раскрыла имена конкретных людей, которые высказывались по этому вопросу.