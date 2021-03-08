Меган Маркл намекнула на расизм в королевской семье

Меган Маркл в интервью американской телеведущей Опре Уинфри намекнула на расизм в британской королевской семье. По ее словам, некоторые из представителей династии во время первой беременности герцогини Сассекской проявляли беспокойство из-за цвета кожи ее будущего сына. Трансляцию ведет CBS.

Герцогиня рассказала, как была шокирована заявлением представителей королевской семьи о том, что ребенок не станет принцем и не получит личную охрану, «поскольку не хотели, чтобы он становился принцем и планировали нарушить протокол». По ее словам, после рождения Арчи «были обсуждения того, насколько темным окажется» цвет его кожи.

При этом Меган Маркл отказалась ответить на вопрос о том, кто именно из членов королевской семьи был инициатором этих разговоров, чтобы не «нанести слишком большой урон семье».

В понедельник, 8 марта, телеканал CBS начал трансляцию интервью принца Гарри и Меган Маркл. Ожидалось, что они впервые расскажут о травле в британской прессе и конфликтах с придворными и членами британской королевской семьи.

Первенец принца Гарри и его супруги Меган Маркл родился 6 мая 2019 года. Ребенка назвали Арчи Харрисоном Маунтбаттен-Виндзором.

Принц Гарри и Меган Маркл перестали исполнять обязанности членов британской королевской семьи с 1 апреля 2020 года. Чтобы получить право переехать в США, работать и заниматься предпринимательской деятельностью, им пришлось отказаться от обращения «Ваше королевское высочество», госфинансирования и торговой марки Sussex Royal. После заключения договора с видеосервисом Netflix Гарри и Меган достигли финансовой независимости от королевской семьи.