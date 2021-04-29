Принц Гарри пожалел о скандальном интервью Опре Уинфри

Принц Гарри сожалеет об интервью, данном американской телеведущей Опре Уинфри в марте. Об этом Daily Mail рассказал один из его биографов.

Как утверждает Дункан Ларкомб (Duncan Larcombe), автор книги «История принца Гарри», герцог Сассекский дал волю эмоциям во время интервью журналистке, однако теперь сожалеет об этом.

«Он вспыльчивый парень и часто идет на поводу у чувств», — сказал Ларкомб.

Биограф вспомнил случай, как однажды присутствовал на вечеринке, куда его пригласил принц Уильям. Когда принц Гарри заметил писателя, то подумал, что тот пробрался на закрытое мероприятие тайком, побагровел и устроил скандал. Однако после того, как герцог Кембриджский все объяснил брату, принц Гарри успокоился, извинился и выпил с Ларкомб пива.

Ларкомб уверен, что в случае с интервью Опре случилась похожая история. Принц Гарри был разозлен отношением некоторых своих родственников к Меган Маркл, из-за чего выплеснул злость и обиду на камеру.

«Но я думаю, что, вернувшись домой, он почувствовал сожаление по поводу сказанного. Теперь он столкнулся с последствиями. Я уверен, он жалеет об этом интервью и, возможно, даже о решении покинуть королевскую семью», — сказал биограф.

8 марта, телеканал CBS показал первое совместное интервью, которое принц Гарри и Меган Маркл дали после переезда в США. Гарри рассказал, что во время первой беременности Меган некоторые члены королевской семьи высказывали озабоченность по поводу цвета кожи их будущего ребенка. Меган призналась, что подумывала о самоубийстве из-за травли в британской прессе.

Однако после поездки принца Гарри на похороны своего деда принца Эдинбургского Филиппа некоторые приближенные к двору люди посчитали, что встреча с родственниками и разговор с отцом и братом не могли не напомнить Гарри о том, чего он лишился после переезда в США.