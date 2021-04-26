После поездки в Великобританию принца Гарри стали терзать сомнения

Бывший дворецкий принцессы Дианы Пол Баррел (Paul Burrell) считает, что принц Гарри вернулся в США другим человеком. Об этом пишет издание Daily Express.

По мнению Баррела, поездка на похороны принца Филиппа, встреча с родственниками и разговор с отцом и братом не могли не напомнить Гарри о том, чего он лишился после переезда в США. «Его сердце теперь по обе стороны Атлантики», — убежден бывший дворецкий.

Меган уверена, что они поступили правильно, но Гарри теперь терзают сомнения, поэтому продолжаться по-старому больше не может. Ей нужно понять, какими будут их следующие шаги Пол Буррел бывший дворецкий принцессы Дианы

Пол Баррел с 1976 года служил в семье королевы Елизаветы II, а затем стал дворецким у принцессы Дианы и оставался в этой должности до ее гибели в 1997 году. Книга воспоминаний, которую он издал в 2003 году, стала международным бестселлером.

В середине апреля принц Гарри вернулся в Великобританию на похороны мужа королевы принца Филиппа. Во время поездки он впервые за долгое время встретился с принцами Уильямом и Чарльзом, а затем улетел в США, не дожидаясь дня рождения королевы Елизаветы II.

Ранее сообщалось, что Елизавета II встала на сторону принцев Уильяма и Чарльза в их конфликте с принцем Гарри. Источники Daily Mail в королевской семье утверждают, что ее разочаровали некоторые аспекты интервью, которое Гарри и его супруга Меган Маркл дали американской телеведущей Опре Уинфри.