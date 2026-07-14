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02:49, 14 июля 2026Мир

Трамп заранее одобрил удары по аэропорту в Йемене

Axios: Трамп заранее одобрил удары Саудовской Аравии по аэропорту в йеменской Сане
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Global Look Press

Президент США Дональд Трамп заранее одобрил действия Саудовской Аравии по нанесению удара по аэропорту в Сане, находящейся под контролем хуситов, до прибытия туда самолета с руководством шиитского движения. Об этом пишет портал Axios со ссылкой на американских чиновников.

«Президент Трамп поддержал наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана в проведении крайне необычной военной операции против поддерживаемых Ираном хуситов в Йемене», — отмечает издание.

По информации Axios, перед ударами по аэропорту Саны Эр-Рияд обратился к Вашингтону, после чего Дональд Трамп в ходе телефонного разговора поддержал проведение саудовской военной операции.

После атаки представитель политбюро движения «Ансар Алла» Мухаммед аль-Фарах заявил, что США подталкивают Саудовскую Аравию к вооруженному противостоянию с хуситами.

В начале июля хуситы из йеменского движения «Ансар Аллах» открыли огонь по военным самолетам Саудовской Аравии в воздушном пространстве Йемена. Спикер отметил, что группа саудовских военных самолетов пыталась помешать посадке иранского гражданского самолета в международном аэропорту Саны, однако «их попытка провалилась».

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