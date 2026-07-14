Раскрыта реакция Трампа на подарок Путина

Продюсер Мао: Трамп был «чрезвычайно позабавлен» и высоко оценил шайбу, подаренную Путиным

Президент США Дональд Трамп высоко оценил хоккейную шайбу, которую ему подарил российский коллега Владимир Путин. Об этом ТАСС сообщил американский продюсер, президент кинокомпании Studio Mao Стивен Мао.

Он рассказал, что глава делегации США на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), председатель Комиссии по изящным искусствам Родни Мимс Кук-младший через неделю после поездки в Россию провел с Трампом встречу, на которой передал ему подаренную Путиным шайбу.

«Президент был чрезвычайно позабавлен и высоко оценил этот жест. После этого, как вы, вероятно, видели в сообщениях СМИ, президенты Трамп и Путин более полутора часов разговаривали по телефону, обсуждая двусторонние контакты и переговорный процесс», — сказал продюсер.

Мао отметил, что встреча двух лидеров, по его мнению, может принести положительные результаты. Он также заявил об основаниях «для осторожного оптимизма», что Кук-младший и Трамп смогут поспособствовать «продвижению мирного процесса».

4 июля президенты России и США провели телефонный разговор. Беседа длилась 1 час 25 минут. Помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков назвал разговор деловым и весьма конструктивным.