Принца Филиппа временно похоронили в Виндзорском замке

Супруга королевы Великобритании принца Филиппа, герцога Эдинбургского, временно похоронили в склепе часовни Святого Георгия в Виндзорском замке. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно материалу, после смерти Елизаветы II останки принца перезахоронят к ее будущей могиле, где уже покоятся ее родители — король Георг VI и королева Елизавета, и ее младшая сестра Маргарет.

Жители Великобритании почтили память герцога Эдинбургского минутой молчания. Из-за ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, на похоронах смогли присутствовать только близкие члены королевской семьи, включая Елизавету II, четырех детей принца и его восьмерых внуков.

9 апреля принц Филипп умер в возрасте 99 лет, не дожив два месяца до столетнего юбилея. После смерти мужа королевы в Великобритании объявили восьмидневный национальный траур.

Герцог Эдинбургский принц Филипп Маунтбеттен родился в 1921 году и с 1947-го был женат на британской королеве Елизавете II. Филипп — отец принца Чарльза и дед принцев Гарри и Уильяма.