Букингемский дворец опубликовал список приглашенных на похороны принца Филиппа

Букингемский дворец обнародовал список членов королевской семьи, которые будут присутствовать на похоронах супруга королевы Великобритании принца Филиппа, герцога Эдинбургского. Информация появилась на сайте королевской семьи.

В списке 30 персон. Среди них принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон, а также принц Гарри, который недавно прилетел из США. Его супруга Меган Маркл не смогла приехать из-за беременности. Также на похоронах будут принц Уэльский Чарльз с герцогиней Корнуолльской Камиллой, принцесса Анна с сэром Тимоти Лоуренсом, герцог Йоркский Эндрю, граф Уэссекский Эдвард с Софи Рис-Джонс.

Число участников похорон было ограничено в связи с пандемией коронавирусной инфекции.

9 апреля принц Филипп умер в возрасте 99 лет, не дожив два месяца до столетнего юбилея. После смерти мужа королевы в Великобритании объявили восьмидневный национальный траур. Похороны назначены на 17 апреля.

Герцог Эдинбургский принц Филипп Маунтбеттен родился в 1921 году и с 1947-го был женат на британской королеве Елизавете II. Филипп — отец принца Чарльза и дед принцев Гарри и Уильяма.