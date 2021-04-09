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Умер муж Елизаветы II принц Филипп

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Принц Филипп
Принц Филипп
Фото: Alastair Grant - WPA Pool / Getty Images

Муж британской королевы Елизаветы II, принц Филипп, умер в возрасте 99 лет. Об этом сообщает пресс-служба британской королевской семьи в Twitter.

«Его Королевское Высочество мирно скончался сегодня утром в Виндзорском замке», — сообщили в пресс-службе. Причины смерти не сообщаются. Через два месяца, 10 июня, принцу Филиппу должно было бы исполниться 100 лет.

16 февраля Филипп попал в больницу, за несколько дней до этого жаловался на плохое самочувствие. Сообщалось, что поводом для госпитализации была инфекционная болезнь, не связанная с заражением новой коронавирусной инфекцией. И Филипп, и Елизавета II привились от COVID-19.

1 марта Филиппа перевели в госпиталь Святого Варфоломея для обследования, связанного с хроническим заболеванием сердца. Спустя два дня он перенес операцию на сердце. 16 марта супруга британской королевы выписали из больницы.

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