99-летний супруг британской королевы выздоровел

99-летнего супруга британской королевы Елизаветы II выписали из больницы. Об этом сообщает BBC News.

Принц Филипп попал в больницу 16 февраля. Перед госпитализацией он несколько дней жаловался на плохое самочувствие. 1 марта Филиппа перевели в госпиталь Святого Варфоломея для обследования, связанного с хроническим заболеванием сердца. Спустя два дня он перенес операцию на сердце.

Филипп выздоровел после 29 дней в больнице. Это самое продолжительное лечение в стационаре, которое он проходил за последние годы. Поводом для госпитализации была инфекционная болезнь, не связанная с заражением новой коронавирусной инфекцией. И Филипп, и Елизавета II привиты от COVID-19.

В 2011 году Филиппу была сделана операция по коронарному стентированию. В 2018 году ему прооперировали бедро. В 2019 году принца госпитализировали на четыре дня из-за хронического заболевания.

Герцог Эдинбургский принц Филипп Маунтбеттен родился в 1921 году и женат на Елизавете II с 1947 года. В июне он будет праздновать свой столетний юбилей. Филипп — отец принца Чарльза и дедушка принцев Гарри и Уильяма.