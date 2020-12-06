Стало известно о скорой вакцинации Елизаветы II от коронавируса

Королева Великобритании Елизавета II и ее супруг герцог Эдинбургский Филипп намерены сделать прививку от коронавируса. Об этом со ссылкой на источник сообщает Daily Mail.

По данным издания, королевская чета получит препарат от COVID-19 в ближайшие недели в рамках второго этапа вакцинации, охватывающем, в частности, группу лиц старше 80 лет. Таким образом супруги планируют побудить больше людей вакцинироваться от новой инфекции. 94-летняя королева и 99-летний герцог примут предложение о прививке по совету своих лечащих врачей.

Эксперты в области общественного здравоохранения убеждены, что, если Елизавета II и принц Филипп публично расскажут о вакцинации, это будет иметь большое значение для борьбы с дезинформацией, распространяемой сторонниками теорий заговора. В Великобритании существуют опасения, что ложные сведения о пандемии коронавируса и вакцине могут привести к массовому отказу от прививок.

В настоящее время также ведется обсуждение по поводу участия в программе вакцинации принцев Чарльза и Уильяма. Ожидается, что они могут популяризовать идею вакцинации, но в то же время это может быть расценено как «политизация» семьи. Тем не менее участие королевы будет рассматриваться как призыв к нации. Так, издание напоминает, что в 1957 году Елизавета II сообщила, что ее детям, принцу Чарльзу и принцессе Анне, сделали прививку от полиомиелита. Так она хотела развеять опасения по поводу вакцины.

Согласно программе вакцинации в Великобритании, первыми вакцину получат медицинские работники и лица, проживающие в домах престарелых. Они смогут сделать прививку уже на следующей неделе.

Общее число зараженных в Великобритании превысило 1,7 миллиона человек. При этом в стране умерли более 61 тысячи пациентов, что является самым высоким показателем в Европе. Всего в мире с начала пандемии были инфицированы более 66,4 миллиона человек.