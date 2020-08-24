Елизавета II нашла себе новое убежище от коронавируса

Королева Великобритании Елизавета II планирует сделать Виндзорский замок в графстве Беркшир своей главной резиденцией вместо Букингемского дворца в Лондоне. Причиной послужила пандемия коронавируса: 94-летней королеве необходимо хотя бы частично соблюдать режим самоизоляции, чтобы не заразиться. Об этом пишет Daily Mail.

Елизавета II обычно возвращалась во дворец в октябре после летних каникул в шотландском замке Балморал, но теперь, по данным источников, она выбрала новое убежище — Виндзор. Королева находилась там ранее на самоизоляции вместе с мужем, герцогом Эдинбургским Филиппом. В таком случае отсутствие Елизаветы II в Букингемском дворце будет самым продолжительным за время ее 68-летнего правления.

Полагают, что королева не вернется в Лондон, пока существует угроза заражения коронавирусом. Домашний персонал, который работает с королевской семьей с начала карантина, является для нее, по словам специалистов, самым безопасным окружением и лучшей мерой по борьбе с инфекцией.

Также Елизавету II намерены оградить от всех общественных мероприятий, но решение для светских раутов все же нашли: королева будет «посещать» их с помощью видеосвязи. Однако королевский биограф Эндрю Мортон опасается, что королева уже никогда не сможет появиться на публике и будет показываться только по телевизору. Впрочем, полагают, что она все-таки проведет рождественские каникулы в другой резиденции — Сандрингемском дворце в Норфолке.

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