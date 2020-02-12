Для дворца Елизаветы II начали искать прораба

Букингемский дворец, где живет королева Великобритании Елизавета II, планируют реконструировать. Для этого представители дворца начали искать прораба, который будет руководить ремонтом в течение 10 лет. Его годовой гонорар составит 49 тысяч долларов (около трех миллионов рублей, 250 тысяч рублей ежемесячно), не считая льгот на время работы и пенсии, сообщает Insider.

Резиденция королевы Великобритании давно находится в плачевном состоянии и требует реставрации. Сооруженный в 1703 году дворец кишит мышами. Его стены и крыша из асбеста нуждаются в реконструкции, так же как и облицованные свинцом трубы канализации. Система электроснабжения 775-комнатного дворца не ремонтировалась с 1949 года, а обветшалые блоки каменной кладки могут упасть людям на головы. Как заявило британское казначейство, реставрация будет проводиться постепенно в течение десяти лет и обойдется государственному бюджету примерно в 500 миллионов долларов (31 миллиард рублей).

Представители дворца составили ряд требований к соискателям на должность управляющего ремонтом. Среди главных — быть готовым посвятить себя этой работе надолго. Продолжительность рабочего дня будет составлять 7,5 часа (37,5 часа в неделю). Как уточняет работодатель, невысокий по меркам Англии уровень зарплаты и большой объем задач будет компенсирован дополнительными пособиями, пенсией и доступом к дворцовой столовой, а также другими местам отдыха на территории резиденции.

Подать заявку можно на сайте Букингемского дворца. Они будут приниматься до ноября 2020 года.

Королева Великобритании уже сталкивалась с неудобствами проживания в историческом здании. В июне 2019 года ей пришлось ненадолго покинуть Букингемский дворец, когда там заметили крыс. Как писали СМИ, Елизавета II была в ужасе из-за нашествия грызунов и поспешила покинуть дворец.

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