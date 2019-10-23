Любимый дом Елизаветы II решили спасти от разрушения

Правительство Мальты выкупило у частных лиц бывший дворец Елизаветы II в пригороде Валетты. Время, проведенное здесь, королева называла самым счастливым в своей жизни, пишет Malta Today.

Полуразвалившаяся вилла Гуардаманджа продавалась за шесть миллионов евро (примерно 427 миллионов рублей). Теперь ее собираются отреставрировать и открыть для туристов. Дворец построили в 1900 году. Елизавета II жила здесь с мужем, принцем Филиппом с 1949 по 1951 год, когда тот служил на острове в рядах Королевского флота. Гуардаманджа — единственное место за пределами Великобритании, которое королева считала своим домом.

Дворец занимает площадь в 1560 квадратных метров, с террасы на крыше открывается вид на море. В доме шесть спален, три ванные комнаты, а само здание окружает сад в 900 «квадратов».

В августе 2019 года на продажу в Шотландии выставили замок 1789 года постройки. В здании есть собственная библиотека, традиционный английский бар в подвале, а вокруг на участке в 5,4 гектара раскинулись луга, пастбища и парки. Особняк оценили в 9,7 миллиона долларов (около 650 миллионов рублей).

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