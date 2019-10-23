Дом
 
Только важное и интересное — в нашем Facebook
Последние новости
Вора в законе Таро экстрадировали из России в Испанию
Зеленский назвал условие встречи в «нормандском формате»
«Оскорбивший» императора наряд жены Зеленского оправдали
Поход в музей помог женщине распознать смертельную болезнь
Повоевавшие в Сирии российские Ту-160 прилетели в Африку
В двигатель российского самолета залетела птица
«Россия 1» сняла с эфира выпуск Малахова о гибели рабочих на золотом прииске
Мексиканские картели начали войну за авокадо
15-летняя российская фигуристка сходила в казино и нарвалась на критику
Стало известно о подготовке взрыва на российском военном корабле
Новости партнеров

Любимый дом Елизаветы II решили спасти от разрушения

Перейти в «Мою Ленту»

Правительство Мальты выкупило у частных лиц бывший дворец Елизаветы II в пригороде Валетты. Время, проведенное здесь, королева называла самым счастливым в своей жизни, пишет Malta Today.

Полуразвалившаяся вилла Гуардаманджа продавалась за шесть миллионов евро (примерно 427 миллионов рублей). Теперь ее собираются отреставрировать и открыть для туристов. Дворец построили в 1900 году. Елизавета II жила здесь с мужем, принцем Филиппом с 1949 по 1951 год, когда тот служил на острове в рядах Королевского флота. Гуардаманджа — единственное место за пределами Великобритании, которое королева считала своим домом.

Дворец занимает площадь в 1560 квадратных метров, с террасы на крыше открывается вид на море. В доме шесть спален, три ванные комнаты, а само здание окружает сад в 900 «квадратов».

В августе 2019 года на продажу в Шотландии выставили замок 1789 года постройки. В здании есть собственная библиотека, традиционный английский бар в подвале, а вокруг на участке в 5,4 гектара раскинулись луга, пастбища и парки. Особняк оценили в 9,7 миллиона долларов (около 650 миллионов рублей).

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
***

Обратная связь с отделом «Дом»:

Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: dom@lenta-co.ru
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Royal digs rescued: Malta palazzo where Queen lived to be reopened to the public
Историческое «конное» поместье захотели продать за два миллиарда рублей
Дом Скрипаля продадут
Итальянский замок конфисковали за коррупцию
Другие материалы рубрики
Дом00:0520 октября

Во дают!

Кому приходят в голову самые удивительные названия для российских домов
17:33Сегодня

Звезда советского телевидения оказалась запертой в собственной квартире

14:33Сегодня

Приезжим в Москве предложили жить на балконах

13:46Сегодня

Россияне от безысходности подарили свои квартиры чиновникам

Дом00:0213 октября

«Это отдельный микромир»

Пробки, дружины и русское чудо: как живет самый богатый город России
12:11Сегодня

В Москве произошел ипотечный провал

11:41Сегодня

Москвичка приютила толпу мигрантов и едва не лишилась квартиры

10:04Сегодня

В России предложили запретить отключение воды и газа за долги

Дом00:0130 сентября

Так жить нельзя

Люди по всему миру обитают в чудовищных условиях. Где построили самые ужасные дома?
09:24Сегодня

Названа цена самого дешевого жилья без прописки в Москве

07:44Сегодня

Россиянка лишилась жилья из-за чужого долга

21:1022 октября

В Москве обвалились продажи вторичного жилья

Россия
Россиян захотели поощрять за аккуратное вождение
«Лучше куплю бутылку, боярышник или еще какую-нибудь чекушку»
Как живут самые бедные россияне и почему деньги не делают их счастливыми
Трехлетний ребенок два часа катался один на автобусе в российском городе
Светлана Прокопьева«Ну не заберут же они меня внезапно?»
Россиянка хотела понять, почему анархист взорвал себя в ФСБ. Лишь за это ей грозит тюрьма
Российские школьники сами решили найти напавшего на девятиклассницу маньяка
Число жертв после прорыва дамбы в Красноярском крае выросло
Четырехметровая волна накрыла общежитие золотодобытчиков: смыло десятки людей
Россиян предупредили о похолодании
Все материалы
Мир
Турция прекратила военную операцию в Сирии
Как и о чем Путин договорился с Эрдоганом?
Мексиканские картели начали войну за авокадо
«Все вышло из-под контроля»
Солдаты, танки и кровь: как повышение цен на метро привело к массовым беспорядкам в Чили
Власти США объяснили задержание бывшего главы «Курортов Северного Кавказа»
Пришел и остался
Как военная операция в Сирии делает Путина новым хозяином Ближнего Востока
Россия показала расстановку сил в Сирии
Кимы, бомбы и террор
Тайны Северной и Южной Кореи от Константина Асмолова
Все материалы
Бывший СССР
Зеленский назвал условие встречи в «нормандском формате»
Память подвела
В Латвии придумали новую версию освобождения от нацистов — без Красной армии
Киев задолжал пенсионерам Донбасса более 1,5 миллиарда долларов
Безграничная угроза
Почти 30 лет эти страны не могут поделить границы. Их конфликт опасен для России
На Украине предложили назначить вице-премьера по Крыму и Донбассу
Формула мира
До Донбасса Штайнмайер пытался помирить Грузию и Абхазию. Тогда все закончилось войной
Украинский депутат отказался считать себя «девушкой-шлюшкой»
Все материалы
Экономика
Российские компании накажут за самозанятых
Не находят места
России предсказали кризис на рынке труда. Кто потеряет и не сможет найти работу?
Нобелевский лауреат по экономике предложил раздать деньги просто так
В пользу бедных
Нищета уничтожает мировую экономику. Эти ученые знают, как ее победить
Путин объявил о списании долгов стран Африки на 20 миллиардов долларов
Переиграли
Российская экономика слишком медленно растет, но скоро это изменится
Вернувшихся в Россию с деньгами бизнесменов разрешили сажать
Все материалы
Силовые структуры
Вора в законе Таро экстрадировали из России в Испанию
Архивное фотоПять человек погибли в перестрелке в Ростовской области
Две чеченские семьи устроили разборку из-за спорных пастбищ
Стало известно о подготовке взрыва на российском военном корабле
Из ада
Самые страшные маньяки СССР и России. Спецпроект «Ленты.ру»
Найдено кладбище жертв Таганской ОПГ
В Подмосковье найдены тела убитых депутата и ее семьи
Бандиты Шишкана расстреляли и закопали жертв. Погибших искали семь лет
Появилось видео наезда погрузчика на женщин-полицейских в центре Москвы
Все материалы
Наука и техника
Повоевавшие в Сирии российские Ту-160 прилетели в Африку
Гибель морских богов
Как произошла одна из страшнейших трагедий российского флота
«Символическая» замена Су-57 получит «плоское сопло»
Минобороны объяснило отмену пуска ракеты на учениях «Гром»
На испытаниях ядерной триады произошел сбой
В России обнаружили сибирский «Стоунхендж»
От народа
В чем «дешевый» iPhone 11 оказался лучше дорогого 11 Pro
Определился разработчик нового ядерного оружия США
Все материалы
Спорт
15-летняя российская фигуристка сходила в казино и нарвалась на критику
Ловушка для Клоппа
«Ливерпуль» сбавляет обороты, «Челси» и «Манчестер Сити» идут вперед — главные события тура АПЛ
Соперник «Зенита» по ошибке «вернул» игрока российскому клубу
«Он казался каким-то монстром, сверхчеловеком»
Кепка-талисман, «Золотой мяч» и карьера хоккеиста: 90 лет со дня рождения Льва Яшина
Фергюсон похвастался бросками при подготовке к бою с Нурмагомедовым
«В Дагестане каждый второй — спортсмен»
Забит Магомедшарипов не знает поражений в UFC. Как он завоевал любовь фанатов в США?
Макгрегор назвал фаворита боя Нурмагомедова и Фергюсона
Все материалы
Культура
В трейлере новых «Звездных войн» нашли намек на смерть одного из персонажей
«На постере не просто женщина, а афро-американская женщина»
Создатели сериала «Хранители» об альтернативной Америке, новом мире и феминизме
Одну из самых непонятных сцен финала «Игры престолов» впервые объяснили
«С кучей цепей и колонкой шла по улице и слушала трэп»
Звезда российского электро-попа о снобизме взрослых, чувствах молодых и доминации женщин
Майкл Дуглас заставлял маленького сына разносить наркотики на вечеринках
Непростые движения
Крамп, би-боинг и пластичность змеи: что происходит с уличными танцами в России и мире
В Москве обстреляли рэпера Pabl.A из Black Star
Все материалы
Интернет и СМИ
Малышева рассказала о состоянии после больницы
Голоса в голове
Эти люди расследуют леденящие душу убийства в одиночку. Им не нужна полиция
Россиянам дали советы по защите от нового способа кражи денег
«Вся эта история будто завалена мертвецами»
Телеведущий притворялся мертвым 17 лет, чтобы избежать суда. Он вернулся и доказал правду
Звезда КВН прокомментировал уход в большую политику
«Думал, хуже уже ничего не может быть»
Новый «Форт Боярд» в эпоху хайпа: мат рекой, общение с богом и истошные вопли Бузовой
Телеведущую Елену Малышеву госпитализировали
Все материалы
Ценности
Отзыв о платье со снимком на фоне гроба возмутил пользователей сети
Куклы, кожа и российско-украинский след
Как прошла неделя моды в Токио
Визитка Путина за два миллиона рублей обнаружена в продаже
Треш, угар, Россия
Дамы в кокошниках, мужчины в колготках: как прошла неделя моды в Москве
Еще один президент оделся как Путин
Tesla RoadsterКто успел, тот и сел
Конкуренты Маска пытаются догнать Tesla. Есть ли у них шанс?
Джиджи Хадид попозировала голышом для рекламы
Все материалы
Путешествия
Раскрыты негативные последствия засыпания голышом в отелях
«Женоподобные мальчики ходят по пляжу и предлагают массаж»
Как россиянину развлечься на райском острове: бюджетный вариант
Россиянам раскрыли способ сэкономить на поездках в Турцию
«Угостить нечем, но что поделать»
Сытный чай, шаманы и степь. Что ждет туристов в Калмыкии?
В Европе исчезнут дешевые авиабилеты
На «Жигулях» по вулканам
Как увидеть необычную сторону Азербайджана
Названы лучшие страны для путешествий в 2020 году
Все материалы
Из жизни
Гиена спасла бородавочника от поедавшего его заживо леопарда
Стив и Камре Курто «Я понятия не имею, кто ты, но люблю тебя»
Как живут люди, которые потеряли память и научились обходиться без нее
Британская королева снова убрала подальше фото с Меган Маркл
«Когда местные узнают, что ты из России, они улыбаются»
История россиянина, перебравшегося в Сербию
«Мисс Москва» сбежала от короля Малайзии из-за его измен
«Странная одержимость охватила умы»
Зачем охотники за вампирами выкапывали мертвецов из могил и жгли их органы
Кошка спасла российскую семью от мучительной смерти
Все материалы
Месяц на Skoda Superb: часть 2
Чугунный мост: итоги длительного теста Skoda Superb SportLine
Suzuki Jimny
Одиссея капитана Джимни: в калмыцкие степи на маленьком, но хардкорном внедорожнике
Bentley Flying Spur
Тестируем люксовый седан, которому надоело быть «просто еще одним Bentley»
Обновленный Lexus RX получил продвинутую адаптивную оптику
Новый Lexus RX и предшественники
Renault оснастила Logan мигалками и камерами
Toyota сделала электрическую летающую метлу
Универсал Subaru Levorg получит новый турбодвигатель
Все материалы
Дом
Звезда советского телевидения оказалась запертой в собственной квартире
Во дают!
Кому приходят в голову самые удивительные названия для российских домов
Любимый дом Елизаветы II решили спасти от разрушения
Все путем
Канадец объездил весь бывший СССР и показал миру красоту советского метро
Приезжим в Москве предложили жить на балконах
В России изменят схему оплаты ЖКХ
Новая система должна облегчить жизнь россиянам. Как она будет работать?
Россияне от безысходности подарили свои квартиры чиновникам
Все материалы
Нацпроекты
Крутой поворот
В России построят мегатрассу из Европы в Азию и сэкономят миллиарды рублей
Полным ходом
Как в России задумали новый мегапроект на триллионы рублей
Русский стандарт
В российскую экономику никто не верил. Теперь в нее вложат миллиарды
Дмитрий Медведев«Санкции — абсолютно бесполезное дело»
Медведев назвал главные проблемы России и мира и объяснил, что будет дальше
Своя колея
Сахалин избавился от японского наследия. На это ушло почти 100 лет
Россиянам рассказали о способах защиты от ОРВИ
В российских медвузах захотели увеличить число бюджетных мест
Все материалы