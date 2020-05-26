Елизавета II спряталась от туристов за бордюрами

На подъездной дороге к британскому Сандрингемскому дворцу в графстве Норфолк начали устанавливать бордюры. Линия ограждений длиной в километр призвана обезопасить Елизавету II, пишет The Sun.

Королева получила усадьбу в личную собственность по наследству от отца — Георга VI. Она живет во дворце каждую зиму до шестого февраля (годовщина смерти монарха). Но в последнее время поток туристов увеличился, поэтому было принято решение спрятать Елизавету II от наплыва туристов.

Бордюр высотой в один фут (около 30 сантиметров) начинается на дороге, которая напрямую ведет к резиденции. Раньше посетители либо оставляли машины здесь на обочине, либо на двух бесплатных стоянках. Но теперь их сделали платными — три евро за два часа.

Местные жители жалуются, что ограждения выглядят ужасно. «Все обочины покрыты грязью, и это действительно портит прекрасный вид на зеленую дорогу, ведущую к поместью», — рассказывают они. В управляющей усадьбой компании заявили, что бордюр строят после общественных слушаний и это не является сюрпризом.

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