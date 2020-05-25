Раскрыт секрет прически Елизаветы II во время самоизоляции

Личный парикмахер раскрыл секрет прически королевы Великобритании во время режима самоизоляции, введенного из-за пандемии коронавируса. Его слова приводит The Sun.

Оказалось, что Елизавета II уже не в первый раз занимается укладкой волос самостоятельно, если рядом нет специалиста. По словам ее парикмахера Яна Кармайкла (Ian Carmichael), королева каждый год сама делает себе прически, когда уезжает на летний отдых в замок Балморал.

«Королева уже привыкла самостоятельно заниматься своими волосами. Она моет их, сушит и формирует укладку — и у нее хорошо получается! Она очень опытная и точно знает, что нужно делать», — пояснил Кармайкл, который работает с Елизаветой II на протяжении 23 лет.

Материалы по теме «Это не обнаженка, а искусство!» Как коронавирус заставил россиян сбрить брови, покрасить волосы и раздеться

По информации издания, иногда королеве помогает ее стилистка Анжела Келли (Angela Kelly). Однако также отмечается, что Елизавета II и сама «отлично справляется, поскольку обычно ее укладки просты в исполнении».

«Ян восхищается королевой и огорчается из-за того, что не может посещать ее в сложившейся ситуации», — подчеркивают представители Виндзорского замка и добавляют, что Елизавета II — любимая клиентка парикмахера, и обычно он приезжает к ней как минимум раз в неделю.

В апреле в цвете губной помады королевы Великобритании, которая обратилась к нации в связи с пандемией коронавируса, обнаружили тайный отсыл. Журналисты считают, что для трансляции она накрасила губы помадой оранжевого оттенка, чтобы «повысить моральный дух» общества. Известно, что Елизавета II предпочитает косметические бренды Elizabeth Arden и Clarins.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!