В цвете губной помады королевы Елизаветы II нашли тайный отсыл к коронавирусу

В цвете губной помады королевы Великобритании, которая обратилась к нации в связи с пандемией коронавируса, обнаружили тайный отсыл. Об этом сообщает портал The Sun.

Во время трансляции губы Елизаветы II были накрашены помадой оранжевого оттенка. По словам журналистки Аннабель Джонс (Annabel Jones), королева выбрала такой оттенок, чтобы «повысить моральный дух» общества.

Эксперт также подчеркнула, что чаще всего Елизавета II выбирает розовую помаду, предпочитая бренды Elizabeth Arden и Clarins. «Известно, что королева часто экспериментирует и использует в своем макияже коралловые оттенки, однако редко отходит от фирменного розового цвета, поэтому ее выбор оранжевой помады — преднамеренное изменение», — пояснила она.

Отмечается, что любимой коралловой помадой монарха является средство марки Boots в седьмом оттенке под названием Gay Geranium.

В апреле в выбранном королевой наряде для трансляции, в которой она обратилась к нации, нашли скрытый смысл. По мнению эксперта, бирюзово-зеленое платье было выбрано неслучайно. «Это успокаивающий цвет, он символизирует надежду и исцеление. Таким образом она показала, что переживает о настроении подданных», — объяснила она.

Обращение королевы было записано 5 апреля в Виндзорском замке. В своей речи она подчеркнула важность самодисциплины и выразила признательность британцам, которые следуют рекомендациям властей и остаются дома.

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