В одежде обращающейся к нации Елизаветы II нашли тайное послание о коронавирусе

В наряде королевы Великобритании во время ее обращения к нации в связи с эпидемией коронавируса нашли тайное послание. Об этом сообщает Daily Mail.

Во время трансляции на Елизавете II было яркое бирюзово-зеленое платье, украшенное брошью 1893 года. По мнению основательницы популярного сайта о моде Styled By Susie стилистки Сьюзи Хаслер (Susie Hasler), королева выбрала такую одежду неслучайно. «Это успокаивающий цвет, он символизирует надежду и исцеление. А это именно то, в чем мы все так нуждаемся в эти непростые времена. Таким образом она показала, что переживает о настроении подданных», — объяснила Хаслер.

Помимо этого эксперт моды считает, что выбором одежды Елизавета II выразила солидарность с докторами Национальной службы здравоохранения Англии, форма которых изготовлена из материала такого же оттенка.

Обращение было записано 5 апреля в Виндзорском замке, где 93-летняя королева находится в самоизоляции вместе с принцем Филиппом. В своей речи монарх подчеркнула важность самодисциплины и выразила признательность британцам, которые следуют рекомендациям властей и остаются дома. Также королева напомнила, что все страны планеты объединили свои усилия для борьбы с пандемией.

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